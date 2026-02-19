Хосе Балькасар станет временным президентом Перу после вотума недоверия Хери

Временным председателем парламента Перу стал Хосе Мария Балькасар. Такое решение принял Конгресс в ходе голосования. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале перуанского законодательного органа.
«Конгрессмен Балькасар избран председателем Конгресса», — сообщалось по итогам голосования.
Балькасар принёс присягу как председатель парламента. Также он должен занять должность временного президента страны и исполнять президентские обязанности до того, как в Перу пройдут выборы.
Напомним, Конгресс вынес вотум недоверия президенту Хосе Хери во вторник 17 февраля. Поводом послужило то, что Хери встречался с бизнесменами из Китая, при этом мероприятия не были занесены в официальный президентский график.
В октябре 2025 года Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за того, что её усилия по борьбе с преступностью в стране оказались недостаточными. За отстранение Болуарте конгрессмены проголосовали единогласно, Хосе Хери тогда был главой парламента.