Хосе Балькасар станет временным президентом Перу после вотума недоверия Хери

В октябре 2025 года Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за того, что её усилия по борьбе с преступностью в стране оказались недостаточными. За отстранение Болуарте конгрессмены проголосовали единогласно, Хосе Хери тогда был главой парламента.