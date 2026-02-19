Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проехал на новой 600-мм РСЗО по площади

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично сел за руль одной из новых крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и объехал на ней площадь. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Речь идет о 600-миллиметровых РСЗО, которые, по данным агентства, были переданы Корейской народной армии в качестве подарка съезду Трудовой партии Кореи. Сообщалось, что всего армии передали 50 боевых машин, оснащенных элементами искусственного интеллекта.
Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын лично управлял одной из установок, проехав вдоль выстроенных в ряд вооружений на площади у Дома культуры «25 апреля». На опубликованных фотографиях он осматривает технику и собравшихся участников мероприятия.
Лидер КНДР также заявил о намерении продолжать модернизацию вооруженных сил страны и ускорять обновление военного потенциала. По его словам, это необходимо для противодействия внешним угрозам и вызовам.
