Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины остаются вооружённые силы, однако устойчивость государства обеспечивается также работой бизнеса, энергетики, банковской системы, водоснабжения и киберзащиты. Он дал понять, что структура власти в постсоветской республике выстроена так, чтобы функционировать независимо от персоналий.
Ранее Life.ru писал о резком заявлении Валерия Залужного по поводу провала контрнаступления 2023 года. Экс-главком ВСУ открыто возложил ответственность на Зеленского, заявив, что силы были распылены вместо концентрации удара на одном направлении. По его словам, изначальный план предполагал мощный прорыв к Азовскому морю, но в итоге армия потеряла стратегическую инициативу.
