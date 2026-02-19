Ричмонд
Зеленский заявил, что его смерть не обрушит Украину

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что его возможная гибель не станет фатальной для страны. По словам политика, Украина — это не один человек, а система государственных институтов, которая продолжает работать даже в условиях полномасштабного конфликта.

Источник: Life.ru

Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины остаются вооружённые силы, однако устойчивость государства обеспечивается также работой бизнеса, энергетики, банковской системы, водоснабжения и киберзащиты. Он дал понять, что структура власти в постсоветской республике выстроена так, чтобы функционировать независимо от персоналий.

Ранее Life.ru писал о резком заявлении Валерия Залужного по поводу провала контрнаступления 2023 года. Экс-главком ВСУ открыто возложил ответственность на Зеленского, заявив, что силы были распылены вместо концентрации удара на одном направлении. По его словам, изначальный план предполагал мощный прорыв к Азовскому морю, но в итоге армия потеряла стратегическую инициативу.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

