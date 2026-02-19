Зеленский заявил, что его смерть не обрушит Украину

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что его возможная гибель не станет фатальной для страны. По словам политика, Украина — это не один человек, а система государственных институтов, которая продолжает работать даже в условиях полномасштабного конфликта.