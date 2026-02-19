Владимир Путин по видеосвязи открыл поликлинику в Приморье

Поликлиника построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России. В рамках его реализации на территории Приморья отремонтировано более 150 учреждений и построено пять поликлиник. В данное время ведется строительство еще семи больниц и поликлиник.