Владимир Путин по видеосвязи открыл поликлинику в Приморье

Президент России Владимир Путин по видеосвязи официально открыл новую поликлинику в Приморском крае, сообщает губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Медицинское учреждение находится в поселке Трудовое, которое территориально входит в состав Владивостока.

Четырехэтажная поликлиника № 9 оснащена современным оборудованием и рассчитана на 100 посещений в смену. Медучреждение укомплектовано специалистами.

Поликлиника построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России. В рамках его реализации на территории Приморья отремонтировано более 150 учреждений и построено пять поликлиник. В данное время ведется строительство еще семи больниц и поликлиник.