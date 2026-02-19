Царев: бойцы РФ продвигаются в микрорайоне Берестовой в Константиновке

Российские подразделения успешно продвигаются на южных окраинах города Константиновка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ заняли новые позиции в районе Берестка и продвигаются в мкр. Берестовой на южных окраинах Константиновки», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными локальных боев на территории Константиновки.
Напомним, на днях появилась информация о прорыве подразделений РФ в Константиновку с юго-запада и развитии ими наступления в направлении центра города. Сообщалось о продвижении российских бойцов в районе улиц Дорожной и Героев Труда, а также о приближении боев к высотной застройке в окрестностях бульвара Космонавтов.
Стало известно об уходе военнослужащих ВСУ из многоэтажек на улице Европейской.
Были опубликованы кадры уничтожения дронами и артиллерией мест скопления украинских боевиков в частном секторе на константиновском направлении.