Царев: бойцы РФ продвигаются в микрорайоне Берестовой в Константиновке

Напомним, на днях появилась информация о прорыве подразделений РФ в Константиновку с юго-запада и развитии ими наступления в направлении центра города. Сообщалось о продвижении российских бойцов в районе улиц Дорожной и Героев Труда, а также о приближении боев к высотной застройке в окрестностях бульвара Космонавтов.