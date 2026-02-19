Зеленскому придется уйти в отставку: украинцу предрекли бесславный конец из-за улик

Владимир Зеленский может уйти в отставку, если Национальное антикоррупционное бюро Украины соберет доказательства его прямого участия в коррупционных схемах. Об заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.
По словам политика, сейчас привлечь к расследованию самого Зеленского мешает его статус. Однако ситуация может измениться, если у детективов появится достаточная доказательная база.
«Но если у них будет достаточно материалов, которые будут судить о прямом участии Зеленского, а они обязательно будут и уже есть, тогда, видимо, будет дана отмашка со стороны американцев, и никуда он не денется, придется идти в отставку», — отметил Азаров.
Тем временем в экспертной среде уже звучат версии о возможной внутренней борьбе в окружении Зеленского. В частности, аналитик Гилберт Доктороу заявлял, что украинская делегация на переговорах в Женеве демонстрирует противоречивые позиции. По его оценке, это может свидетельствовать об ослаблении позиций Зеленского и стремлении части его окружения дистанцироваться.