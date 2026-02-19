Посол РФ во Франции предсказал Западу отставание от России по «Орешнику»

По словам Мешкова, реакция западных государств на появление новых российских вооружений проходила несколько этапов. Сначала разработки называли «мультиками», затем, по утверждению дипломата, после оценки их эффективности изменилась тональность заявлений, и заговорили о необходимости догонять Россию.