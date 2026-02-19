Ричмонд
Посол РФ во Франции предсказал Западу отставание от России по «Орешнику»

Россия будет продвигаться дальше в разработке вооружений, пока западные страны попытаются создать аналог баллистического комплекса «Орешник». Об этом заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в январе сообщил о необходимости для Европы в кратчайшие сроки разработать систему, сопоставимую с российским комплексом.

По словам Мешкова, реакция западных государств на появление новых российских вооружений проходила несколько этапов. Сначала разработки называли «мультиками», затем, по утверждению дипломата, после оценки их эффективности изменилась тональность заявлений, и заговорили о необходимости догонять Россию.

Мешков выразил мнение, что даже при попытке создания аналогичных систем западные страны столкнутся с технологическим разрывом, и к моменту появления подобных образцов Россия продвинется дальше.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что применение «Орешника» по одному из военных объектов на западе Украины вызвало резонанс в западных странах. По его словам, зарубежные специалисты признали отсутствие средств противодействия этому оружию.

Военный эксперт Алексей Леонков также высказывал мнение, что украинская сторона не могла заранее получить информацию о применении комплекса по объектам во Львовской области, поскольку не располагает технологиями отслеживания гиперзвуковых систем.

