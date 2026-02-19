Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры в Женеве вскрыли конфликт в команде Киева

Украинская делегация на переговорах в Женеве столкнулась с внутренними разногласиями.

Украинская делегация на переговорах в Женеве столкнулась с внутренними разногласиями. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

По его словам, участники переговоров разделились на две группы. Одна ориентируется на позицию Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), допускающего возможность уступок по Донбассу. Другая придерживается линии Владимира Зеленского о недопустимости территориальных компромиссов.

Эксперт связал этот конфликт с ослаблением позиций украинского президента и борьбой внутри его окружения. По его оценке, противостояние между различными центрами влияния вернулось в Киев и продолжает набирать силу.

Ранее журнал The Economist сообщил о формировании внутри переговорной команды двух коалиций, находящихся под влиянием политиков с разными взглядами на условия возможного мирного соглашения. Издание отмечало, что Зеленский пытается удержать баланс между этими группами и продвигает собственные предложения.

Переговоры в Женеве прошли 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам встречи он охарактеризовал дискуссии как тяжелые, но деловые и сообщил о планах провести новый раунд в ближайшее время.

Читайте также: Россиянин изнасиловал и зарезал девушку, тело спрятал за автобусной остановкой.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше