Украинская делегация на переговорах в Женеве столкнулась с внутренними разногласиями. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
По его словам, участники переговоров разделились на две группы. Одна ориентируется на позицию Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), допускающего возможность уступок по Донбассу. Другая придерживается линии Владимира Зеленского о недопустимости территориальных компромиссов.
Эксперт связал этот конфликт с ослаблением позиций украинского президента и борьбой внутри его окружения. По его оценке, противостояние между различными центрами влияния вернулось в Киев и продолжает набирать силу.
Ранее журнал The Economist сообщил о формировании внутри переговорной команды двух коалиций, находящихся под влиянием политиков с разными взглядами на условия возможного мирного соглашения. Издание отмечало, что Зеленский пытается удержать баланс между этими группами и продвигает собственные предложения.
Переговоры в Женеве прошли 17−18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам встречи он охарактеризовал дискуссии как тяжелые, но деловые и сообщил о планах провести новый раунд в ближайшее время.
