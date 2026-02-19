Украинский чиновник нашёл более полумиллиона долларов в гараже умершей бабушки

Как пишут местные СМИ, Субботенко объяснил антикоррупционному ведомству НАПК, что средства заработали ещё его бабушка и дедушка, которые, как он утверждает, имели деловые связи за рубежом.
Однако журналисты выяснили, что бабушка чиновника никогда не занималась предпринимательством. Всю жизнь она проработала в государственной сфере на низовых должностях, что ставит под сомнение версию о «семейном капитале».
Ранее стало известно, что в Министерстве по делам ветеранов Украины выявили хищение свыше 600 тысяч долларов. Эти деньги были выделены из бюджета на социальную помощь инвалидам I и II группы, получившим ранения в ходе боевых действий.
