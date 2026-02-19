Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской политическую поддержку и выразил готовность помогать ее сторонникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами оппозиционных структур РБ.
По словам собеседника агентства, соответствующие заверения прозвучали в ходе личной встречи. Речь шла о содействии инициативам так называемого «Объединенного переходного кабинета». Что именно собрался делать Зеленский — не уточняется.
«На встрече в Вильнюсе в конце января Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее “Объединенного переходного кабинета”, — сказал собеседник агентства.
При этом западные СМИ уже писали, что эта встреча стала первой двусторонней для Зеленского и Тихановской. Тем не менее, украинец успел рассыпаться в обещаниях.
Тем временем самому Зеленскому уже предрекли печальную судьбу. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что глава киевского режима покинуть пост в случае, если НАБУ антикоррупционное бюро Украины соберет доказательства его прямого участия в коррупционных схемах. Однако сейчас расследование затруднено из-за статуса Зеленского.