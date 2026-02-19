Удар «Искандера» уничтожил пусковую площадку БПЛА ВСУ под Черниговом

По данным источника, уничтожены не только места запуска, но и склады с беспилотниками дальнего действия. Общие потери противника составили более 90 дронов, а также до двух взводов личного состава.
Ранее сообщалось, что Российские военные продолжают системную охоту за американскими реактивными системами залпового огня HIMARS в приграничной с Белгородской областью зоне. За последнее время разведчикам удалось выявить и уничтожить как минимум одну такую установку, которую ВСУ использовали для обстрелов Белгорода.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.