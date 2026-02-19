Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар «Искандера» уничтожил пусковую площадку БПЛА ВСУ под Черниговом

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пусковой площадке ударных беспилотников Вооружённых сил Украины в районе города Нежин Черниговской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным источника, уничтожены не только места запуска, но и склады с беспилотниками дальнего действия. Общие потери противника составили более 90 дронов, а также до двух взводов личного состава.

Ранее сообщалось, что Российские военные продолжают системную охоту за американскими реактивными системами залпового огня HIMARS в приграничной с Белгородской областью зоне. За последнее время разведчикам удалось выявить и уничтожить как минимум одну такую установку, которую ВСУ использовали для обстрелов Белгорода.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше