Царев: бойцы РФ заняли позиции на подступах к Кривой Луке под Славянском

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения выбивают украинских боевиков с позиций на подступах к селу Кривая Лука, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Южнее Закотного ВС РФ заняли позиции в нескольких лесополках и ведут бои на подступах к Кривой Луке», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о продвижении российских военных по лесам к расположенным в полутора десятках километров от Кривой Луки селам Брусовка и Старый Караван с целью последующего выхода к дороге на Славянск.
Согласно сведениям Царева, подразделения РФ ведут бои на рубеже Никифоровка — Федоровка Вторая, а также к северу и югу от села Резниковка.
Ранее появилась информация о занятии российскими подразделениями села Голубовка на славянском направлении.
Были опубликованы кадры уничтожения артиллерией укрытий и огневых точек украинских боевиков в районе села Каленики на славянском направлении. Сообщалось, что для поражения позиций противника были применены 152-миллиметровые орудия «Мста-Б».