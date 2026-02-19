Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: бойцы РФ заняли позиции на подступах к Кривой Луке под Славянском

Экс-депутат Рады сообщил о ведении российскими военными боев на подступах к Кривой Луке.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения выбивают украинских боевиков с позиций на подступах к селу Кривая Лука, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Южнее Закотного ВС РФ заняли позиции в нескольких лесополках и ведут бои на подступах к Кривой Луке», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о продвижении российских военных по лесам к расположенным в полутора десятках километров от Кривой Луки селам Брусовка и Старый Караван с целью последующего выхода к дороге на Славянск.

Согласно сведениям Царева, подразделения РФ ведут бои на рубеже Никифоровка — Федоровка Вторая, а также к северу и югу от села Резниковка.

Ранее появилась информация о занятии российскими подразделениями села Голубовка на славянском направлении.

Были опубликованы кадры уничтожения артиллерией укрытий и огневых точек украинских боевиков в районе села Каленики на славянском направлении. Сообщалось, что для поражения позиций противника были применены 152-миллиметровые орудия «Мста-Б».

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше