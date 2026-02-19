Улыбающийся Ким Чен Ын прокатился за рулём новой крупнокалиберной РСЗО

Ранее Life.ru писал, что в КНДР уже испытали обновлённую версию крупнокалиберной РСЗО. За стрельбами тогда лично наблюдал Ким Чен Ын, а снаряды поразили морские цели на расстоянии более 350 километров. Северокорейские власти подчеркнули, что модернизация системы стала частью программы по усилению обороноспособности страны.