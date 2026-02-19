Улыбающийся Ким Чен Ын прокатился за рулём новой крупнокалиберной РСЗО

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий IX съезду Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер назвал 600-миллиметровые РСЗО «поистине гордым вооружением», подчеркнув, что система способна выполнять стратегические задачи по укреплению сил сдерживания страны.
Ким Чен Ын также отметил вклад сотрудников оборонной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов». По его словам, именно их труд обеспечивает военную мощь государства.
Ранее Life.ru писал, что в КНДР уже испытали обновлённую версию крупнокалиберной РСЗО. За стрельбами тогда лично наблюдал Ким Чен Ын, а снаряды поразили морские цели на расстоянии более 350 километров. Северокорейские власти подчеркнули, что модернизация системы стала частью программы по усилению обороноспособности страны.
