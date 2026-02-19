Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улыбающийся Ким Чен Ын прокатился за рулём новой крупнокалиберной РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично прокатился на машине новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий IX съезду Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер назвал 600-миллиметровые РСЗО «поистине гордым вооружением», подчеркнув, что система способна выполнять стратегические задачи по укреплению сил сдерживания страны.

Ким Чен Ын также отметил вклад сотрудников оборонной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов». По его словам, именно их труд обеспечивает военную мощь государства.

Ранее Life.ru писал, что в КНДР уже испытали обновлённую версию крупнокалиберной РСЗО. За стрельбами тогда лично наблюдал Ким Чен Ын, а снаряды поразили морские цели на расстоянии более 350 километров. Северокорейские власти подчеркнули, что модернизация системы стала частью программы по усилению обороноспособности страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше