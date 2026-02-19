Reuters: ФРГ хочет заказать у США дополнительные истребители F-35

Германия изучает возможность приобретения дополнительных истребителей F-35 у США. Берлин ведёт переговоры о покупке более 35 самолётов.
Агентство Reuters сообщает, что Германия рассматривает возможность заказа дополнительных истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin.
Как отмечает источник, потенциальная покупка Германией истребителей F-35 от Lockheed Martin обусловлена давлением со стороны Вашингтона, направленным на увеличение оборонных расходов европейских союзников.
Ранее госсекретарь при министерстве обороны Нидерландов Гейс Тёйнман заявил, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone.