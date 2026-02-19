Ричмонд
Reuters: ФРГ хочет заказать у США дополнительные истребители F-35

Германия рассматривает возможность заказа большего количества истребителей F-35 американского производства.

Источник: Аргументы и факты

Германия изучает возможность приобретения дополнительных истребителей F-35 у США. Берлин ведёт переговоры о покупке более 35 самолётов.

Агентство Reuters сообщает, что Германия рассматривает возможность заказа дополнительных истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin.

Как отмечает источник, потенциальная покупка Германией истребителей F-35 от Lockheed Martin обусловлена давлением со стороны Вашингтона, направленным на увеличение оборонных расходов европейских союзников.

Ранее госсекретарь при министерстве обороны Нидерландов Гейс Тёйнман заявил, что истребители F-35 можно взломать так же, как и iPhone.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
