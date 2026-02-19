Герб и флаг Челябинской области разрешат использовать в рекламе и на сувенирах

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрил изменения в областные законы о гербе и флаге Челябинской области. Поправки упрощают правила использования официальных символов региона, делая их доступнее для граждан и организаций.
Законопроектом предлагается разрешить использовать изображение герба и флага области в рекламных изданиях и на сувенирной продукции — без обязательного согласования с Геральдической комиссией Челябинской области. Ранее такая процедура требовалась в большинстве случаев неофициального использования символики.
При этом за жителями сохраняются уже существующие права: вывешивать флаг области на жилых домах в дни государственных праздников, использовать герб и флаг при оформлении торжественных мероприятий, а также размещать официальные символы региона в заставках телевизионных программ.
Одновременно законом уточняются случаи недопустимого использования герба и флага, за которые предусмотрена ответственность. Это действия, которые расцениваются как надругательство над официальным символом области; использование герба и флага в рекламе, которая ограничена или запрещена законодательством РФ; иные случаи, противоречащие установленному законами порядку.
— Чаще всего люди обращаются к официальным символам из благих побуждений, — прокомментировал решение председатель комитета Анатолий Брагин. — Упрощение правил использования герба и флага будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и популяризации официальных символов Челябинской области.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 26 февраля.