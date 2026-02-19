Politico узнало о мерах США по возвращению НАТО «к заводским настройкам»

В частности, США попросили союзников по НАТО завершить миссию в Ираке к сентябрю 2026 года, заявили собеседники журналистов. Операция, о которой идет речь, была начата в ходе первого срока Трампа в 2018 году и неоднократно расширялась по просьбе Багдада, отметило Politico. Миссия сводится к укреплению институтов безопасности и предотвращению возвращения «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено). Отдельно Штаты намерены вывести порядка 2,5 тысячи военных из Ирака, которые присутствуют там в рамках соглашения между Вашингтоном и Багдадом от 2024 года.