Ким Чен Ын лично сел за руль новой крупнокалиберной РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично сел за руль машины новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) и прокатился на ней, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий IX съезду Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын назвал 600-миллиметровые РСЗО «поистине гордым вооружением», способным реализовать стратегические задачи страны по укреплению сил сдерживания.

Он также подчеркнул вклад рабочих военной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов», а также отметив их поддержку партии.

В конце декабря Ким Чен Ын уже знакомился с производством этих многозарядных артиллерийских комплексов, которые будут приняты на вооружение в армию КНДР.

Северокорейский лидер подчеркнул необходимость «совершить перелом и в улучшении систем оружия», чтобы модернизировать и нарастить дальнобойную артиллерию.

