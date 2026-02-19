Ким Чен Ын лично сел за руль новой крупнокалиберной РСЗО

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий IX съезду Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын назвал 600-миллиметровые РСЗО «поистине гордым вооружением», способным реализовать стратегические задачи страны по укреплению сил сдерживания.
Он также подчеркнул вклад рабочих военной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов», а также отметив их поддержку партии.
В конце декабря Ким Чен Ын уже знакомился с производством этих многозарядных артиллерийских комплексов, которые будут приняты на вооружение в армию КНДР.
Северокорейский лидер подчеркнул необходимость «совершить перелом и в улучшении систем оружия», чтобы модернизировать и нарастить дальнобойную артиллерию.