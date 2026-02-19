Мерц рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

Как отмечает издание, глава немецкого правительства не видит больших шансов на быстрое окончание украинского конфликта путем переговоров.
«По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном либо в экономическом плане», — сказал он.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше