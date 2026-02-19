Над Россией сбили 113 БПЛА. Военная операция, день 1457-й

8:27 На переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждается ~создание на территории Донбасса полностью демилитаризированной зоны~, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
8:15 Соединенные Штаты не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса в июле, пишет Politico.
8:09 Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки «Запад» нанесли удары по опорникам, пунктам управления БПЛА и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
8:07 ❗️В Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
8:06 ?Владимир Зеленский заявил, что даже в случае его гибели Украина сохранит устойчивость.
8:05 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подал иск к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО, пишет ТАСС.
8:04 Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали Дональда Трампа о ходе переговоров по Украине и Ирану, пишет Axios со ссылкой на источники.
8:03 ❗️Участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня, сообщает CNN со ссылкой на источник.
8:02 ~В Псковской области беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Великих Луках~, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.
8:01 ?Над регионами России ночью уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 50 БПЛА, над Смоленской — 35, над Тверской — 12, над Новгородской — десять, над Ленинградской — четыре, над Калужской — два.
8:00 Сегодня 1457-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.