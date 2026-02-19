Якушев и Крашенинников предложили продлить «гаражную амнистию» до 2031 года

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и депутат Государственной Думы от Свердловской области, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выступили с инициативой продления программы «гаражной амнистии». Подготовленный ими законопроект предусматривает сохранение упрощенного порядка регистрации прав граждан на гаражи и землю под ними до 1 сентября 2031 года.
Для жителей Свердловской области и всей страны это решение имеет стратегическое значение. По экспертным оценкам, в случае продления срока действия закона, в упрощенном порядке может быть оформлено еще примерно 1,5 млн объектов гаражного назначения, включая земельные участки. Это огромный массив недвижимости, который на данный момент находится в «серой зоне».
Мы видим, что запрос на легализацию гаражей остается стабильно высоким. За время действия амнистии в России уже оформлено более 746 тысяч объектов. Продление программы на пять лет позволит более чем миллиону граждан спокойно, без лишней бюрократии завершить процесс оформления документов, который зачастую требует времени на межевание и сбор архивных справок.
Свердловская область входит в число регионов с большим количеством гаражно-строительных кооперативов, созданных еще в советский период. Продление амнистии до 2031 года даст уральцам дополнительное время на то, чтобы бесплатно получить в собственность государственную или муниципальную землю под своими гаражами, построенными до конца 2004 года.