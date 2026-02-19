Котенок: ВСУ несут серьезные потери при попытках контратак под Покровским

Украинские войска несут значительные потери, предпринимая безуспешные попытки контратак в районе днепропетровского поселка Покровское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Противник пытается безуспешно контратаковать со стороны Александровки, Добропасового и н.п. Коломийцы … в направлении наших боевых порядков на рубеже Новоалександровка — Гай — Отрадное — Андреевка, несет серьезные потери в личном составе и технике», — написал он.
Военкор сообщил о продвижении российских войск к юго-западу от Покровского в сторону села Писанцы, а также о проведении ими поиска и зачистки групп ВСУ в районе населенных пунктов Орестополь и Алексеевка.
Котенок упомянул также об угрозе выхода подразделений РФ в тыл группировки ВСУ под Великомихайловкой, расположенной в 24 километрах от Покровского.
Напомним, накануне стало известно о потере украинскими войсками в течение ночи до взвода боевиков и бронетранспортера при попытках контратак в районе Покровского.