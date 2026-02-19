Конгресс Перу избрал восьмого за 10 лет президента страны

В среду законодательный орган Перу назначил депутата Хосе Марию Балькасара на пост временного главы государства. Он сменил предшественника, который был смещён парламентом накануне по обвинению в коррупционных действиях, пробыв у власти лишь четыре месяца.
Балькасар, получивший поддержку большинства в 130-местном парламенте и опередивший трёх других претендентов, стал восьмым по счёту президентом страны за последние 10 лет. Действующий состав конгресса, избранный в 2021 году, уже отстранил от власти трёх лидеров: Педро Кастильо, Дину Болуарте и Хосе Хери, как передаёт Associated Press.
Новый временный президент, 83-летний экс-судья от левой партии «Свободное Перу», будет исполнять обязанности в течение пяти месяцев до передачи полномочий избранному на всеобщих выборах 12 апреля президенту. В тот же день граждане изберут также новый состав палаты депутатов и 60 сенаторов. Если ни один из кандидатов не наберёт абсолютного большинства голосов, второй тур между двумя лидерами состоится в июне.
Итог голосования в среду стал неожиданностью для многих. Балькасар не рассматривался в числе фаворитов. Основным претендентом считалась 58-летняя юрист от консервативной партии «Народное действие» Мария дель Кармен Альва. Другим заметным кандидатом был 68-летний инженер, представляющий консервативное объединение «Честь и демократия», Эктор Акунья. Несмотря на его обширный опыт в частном бизнесе, аналитики часто оценивали его как менее опытного в политике по сравнению с соперниками. Он является братом Сесара Акуньи, миллионера, экс-губернатора и кандидата в президенты на предстоящих выборах от «Альянса за прогресс».