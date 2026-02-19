Конгресс Перу избрал восьмого за 10 лет президента страны

Итог голосования в среду стал неожиданностью для многих. Балькасар не рассматривался в числе фаворитов. Основным претендентом считалась 58-летняя юрист от консервативной партии «Народное действие» Мария дель Кармен Альва. Другим заметным кандидатом был 68-летний инженер, представляющий консервативное объединение «Честь и демократия», Эктор Акунья. Несмотря на его обширный опыт в частном бизнесе, аналитики часто оценивали его как менее опытного в политике по сравнению с соперниками. Он является братом Сесара Акуньи, миллионера, экс-губернатора и кандидата в президенты на предстоящих выборах от «Альянса за прогресс».