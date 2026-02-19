Ричмонд
Лавров заявил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о серьёзных последствиях в случае нового удара по Ирану — как для Ближнего Востока, так и для России. По словам министра, предыдущие атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты уже создавали реальные риски ядерного инцидента.

«Последствия нехорошие. Удары по Ирану уже были: по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ. Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия», который опубликован на сайте МИДа.

Он отметил, что, по данным иранских коллег, сейчас ситуация более-менее нормализовалась, однако атаки вынудили Тегеран задуматься о физической защите ядерных материалов, которые находятся под надзором агентства и которые «трогать было нельзя». Лавров выразил сожаление, что Израиль и США проигнорировали эти риски. По его мнению, такие действия не только создают физическую угрозу, но и подрывают авторитет МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия, обязательства по которому Иран всегда подчёркивал.

Тем временем службы безопасности и силовые структуры Израиля переведены в режим повышенной готовности на фоне ожиданий атаки США на Иран. По имеющимся данным, в случае, если Вашингтон нанесёт удар по Тегерану, Израиль готов присоединиться к операции. Официальные лица в регионе считают американский удар практически неизбежным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

