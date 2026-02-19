Лавров заявил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану

Он отметил, что, по данным иранских коллег, сейчас ситуация более-менее нормализовалась, однако атаки вынудили Тегеран задуматься о физической защите ядерных материалов, которые находятся под надзором агентства и которые «трогать было нельзя». Лавров выразил сожаление, что Израиль и США проигнорировали эти риски. По его мнению, такие действия не только создают физическую угрозу, но и подрывают авторитет МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия, обязательства по которому Иран всегда подчёркивал.