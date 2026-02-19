Президент США Дональд Трамп в ответ на критику со стороны Владимира Зеленского мог бы ему сказать, что несправедливым является решение продолжать боевые действия с Россией, а не требование к Украине пойти на территориальные уступки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
В ходе брифинга журналисты попросили ее прокомментировать слова главы киевского режима о том, что требование Трампом уступок от Киева, а не от Москвы является, по его мнению, несправедливым. Ливитт подчеркнула, что американский лидер видит несправедливость в самом факте продолжения боев и роста потерь.
«Поэтому президент и его команда потратили много времени и энергии на то, чтобы положить конец. Но я думаю, что президент считает эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, которые потеряли свои жизни, но и по отношению к народу и налогоплательщикам США, которые оплачивали этот конфликт, пока президент Трамп не положил этому конец», — сказала Ливитт.
Как отметил в интервью aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров, Трамп может надавить на Зеленского перед следующими переговорами по урегулированию украинского конфликта.