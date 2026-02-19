Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп еще не принял окончательное решение насчет ударов по Ирану

Трамп советовался с союзниками США по поводу ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возможном ударе по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации канала, американские военные технически готовы к операции уже в ближайшие выходные. При этом глава Белого дома, как утверждают собеседники телеканала, в частных беседах высказывался как в пользу силового сценария, так и против него. Он также консультировался с советниками и союзниками США.

Сообщается, что 18 февраля в Белом доме прошло совещание с участием высокопоставленных чиновников, посвященное этой теме. В тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали Трампа о непрямых контактах с Ираном, которые состоялись 17 февраля.

Немногим ранее сообщалось, что Трамп допускает возможность ударов по Ирану в случае провала переговоров. Об этом писала газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают разные варианты, включая военные действия против инфраструктуры, связанной с ядерной программой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше