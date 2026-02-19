CNN: Трамп еще не принял окончательное решение насчет ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возможном ударе по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации канала, американские военные технически готовы к операции уже в ближайшие выходные. При этом глава Белого дома, как утверждают собеседники телеканала, в частных беседах высказывался как в пользу силового сценария, так и против него. Он также консультировался с советниками и союзниками США.
Сообщается, что 18 февраля в Белом доме прошло совещание с участием высокопоставленных чиновников, посвященное этой теме. В тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали Трампа о непрямых контактах с Ираном, которые состоялись 17 февраля.
Немногим ранее сообщалось, что Трамп допускает возможность ударов по Ирану в случае провала переговоров. Об этом писала газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают разные варианты, включая военные действия против инфраструктуры, связанной с ядерной программой.