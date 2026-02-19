Ричмонд
Politico: США добиваются сокращения миссий НАТО

Вашингтон стремится сократить ряд миссий НАТО, включая ключевую в Ираке.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты активно воздействуют на Североатлантический альянс, стремясь сократить ряд миссий, включая ключевую в Ираке. Об этом информирует газета Politico, ссылаясь на дипломатов.

По их данным, Вашингтон требует «кардинального обновления» НАТО в этой области и в последние месяцы также настаивал на сокращении масштабов операции в самопровозглашенной республике Косово. Эти усилия отражают «стремление Белого дома рассматривать НАТО исключительно как евроатлантический оборонный союз» и отказаться от глобальных инициатив и партнерства, которые давно вызывают недовольство у президента США Дональда Трампа.

Белый дом добивается от НАТО уменьшения так называемых действий за пределами зон ответственности, которые выходят за рамки основных задач альянса — обороны и сдерживания, сообщили дипломаты на условиях анонимности. По их словам, такие меры могут привести к «быстрому сокращению деятельности НАТО в бывших зонах боевых действий».

Однако, по информации источников, эта кампания США вызывает негативную реакцию у некоторых союзников. Один из дипломатов заявил, что отказ от зарубежных инициатив альянса является «неправильным подходом». «Партнерство имеет решающее значение для сдерживания и обороны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США не хотят участия Киева в официальных встречах саммита НАТО.

