Президент Узбекистана провел встречи с руководством торгово-экономических ведомств США

Особое внимание уделено активизации сотрудничества по завершению вступления Узбекистана в ВТО и дальнейшей поддержке этого процесса американской стороной. Для выработки региональных подходов к устойчивым поставкам, техрегулированию и цифровой торговле предложено усилить взаимодействие в рамках Рамочное соглашение по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США (TIFA).