Президент Узбекистана провел встречи с руководством торгово-экономических ведомств США

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В рамках рабочего визита в Вашингтон президент Узбекистана провел ряд встреч. Первой из них стали переговоры Шавката Мирзиёева с министром торговли США Говардом Латником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили дальнейшее укрепление узбекско-американского стратегического партнерства и продвижение кооперационных проектов в приоритетных сферах.
Отмечено, что США остаются одним из ключевых партнеров Узбекистана: товарооборот превысил $1 млрд, в стране работают около 340 американских компаний. Активно реализуются крупные проекты в энергетике, добыче критических минералов, транспорте, сельском хозяйстве и IT. Действует трехлетняя Программа экономического сотрудничества объемом $35 млрд. Кроме того, в рамках текущих деловых мероприятий ожидается подписание ряда важных соглашений.
Подчеркнута необходимость эффективного использования потенциала недавно созданного Делового совета и запуска Инвестиционной платформы для системной поддержки приоритетных инициатив, а также расширения торговых связей и прямых контактов с регионами Узбекистана.
В продолжение визита в Вашингтон Шавкат Мирзиёев принял президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича и главного исполнительного директора Корпорации международного финансового развития США (DFC) Бэна Блэка.
Обсуждены поддержка работы Делового совета и запуск Инвестиционной платформы для системного продвижения приоритетных проектов. С Эксимбанком рассмотрены вопросы расширения финансирования крупных индустриальных и инфраструктурных инициатив, а также поставок высокотехнологичного оборудования.
С руководством DFC достигнуты договоренности об укреплении инвестиционного сотрудничества, участии корпорации в национальных и региональных проектах, развитии финансового рынка и энергетики.
Президент Узбекистана пригласил американскую сторону к участию в Ташкентском международном инвестиционном форуме. По итогам встречи в присутствии главы государства состоялся обмен подписанным Соглашением о создании узбекско-американской инвестиционной платформы.
Следующим пунктом деловой программы рабочего визита узбекского лидера в Вашингтон стала встреча с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
Подведены практические итоги церемонии подписания двусторонних документов по совместным проектам. Отмечена устойчивая динамика развития узбекско-американского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Особое внимание уделено активизации сотрудничества по завершению вступления Узбекистана в ВТО и дальнейшей поддержке этого процесса американской стороной. Для выработки региональных подходов к устойчивым поставкам, техрегулированию и цифровой торговле предложено усилить взаимодействие в рамках Рамочное соглашение по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США (TIFA).
В завершение встречи президент Узбекистана пригласил Джеймисона Грира принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме в июне этого года.