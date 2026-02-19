Ричмонд
Самара и Иркутск договорились о сотрудничестве в сфере туризма

В рамках бизнес-миссии самарских предпринимателей подписано соглашение о сотрудничестве между двумя городами.

Источник: Телеграм-канал Ивана Носкова

Самарская делегация, находящаяся с бизнес-миссией в Иркутске, подписала соглашение о сотрудничестве в области туризма между двумя городами, сообщает мэр Самары Иван Носков.

«Самара — это Волга, а Иркутск — это Байкал. Именно из Иркутска отправляются экскурсии к великому озеру. Нам есть что показать гостям из Сибири, но и есть что посмотреть в этом замечательном городе», — рассказал глава города.

Документ предусматривает обмен опытом между туркомпаниями, популяризацию направлений и совместные деловые мероприятия, аналогичных бизнес-миссиям. В перспективе планируется перекрестный туризм, совместные культурные, спортивные и образовательные проекты.