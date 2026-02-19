Предшественник Зеленского раскритиковал курс Киева по переговорам с Москвой

Порошенко также заявил, что Дональду Трампу следовало бы пересмотреть позицию по отправке военного контингента на Украину. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Трампом в 2017 году, когда речь шла о возможном участии США в миротворческой миссии НАТО или ООН, однако тогда получил отказ.