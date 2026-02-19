Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибки при ведении переговоров с Россией.
По словам Порошенко, украинская сторона согласилась на формат обсуждений без полноценного участия европейских государств, что он считает просчетом. Он отметил, что Киев должен был настаивать на немедленном прекращении огня и жестче отстаивать свою позицию.
Экс-президент также выразил мнение, что действующий глава государства недооценивает подходы Москвы и Вашингтона. Он напомнил о событиях в Овальном кабинете в феврале прошлого года и подчеркнул, что даже после них следовало добиваться перемирия.
Порошенко считает, что страны ЕС должны быть полноправными участниками переговорного процесса. Он сослался на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона и указал, что подобный формат потребует поддержки канцлера Германии Фридриха Мерца.
По его оценке, именно Европа обеспечивает основное финансирование Украины, а значит, имеет основания участвовать в переговорах. При этом он подчеркнул важность роли США и допустил, что без Вашингтона заключение мирного соглашения невозможно.
Порошенко также заявил, что Дональду Трампу следовало бы пересмотреть позицию по отправке военного контингента на Украину. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Трампом в 2017 году, когда речь шла о возможном участии США в миротворческой миссии НАТО или ООН, однако тогда получил отказ.
Москва ранее заявляла о недопустимости размещения западных сил на территории Украины. В МИД России подчеркивали, что подобные шаги будут расценены как иностранная интервенция и угроза безопасности страны.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование, а не временное перемирие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о необходимости устойчивого и гарантированного мира.
Президент России Владимир Путин указывал, что примирение с Украиной является вопросом времени. По его словам, Москва готова к переговорам, однако в случае отказа Киева от диалога намерена добиваться поставленных целей иными способами.
