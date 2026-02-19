Ричмонд
Вскрылись детали участия экс-принца Эндрю в жестоких пытках девочки 6 лет

Британские журналисты узнали об участии бывшего принца Британии Эндрю в жестоких пытках над девочкой 6−8 лет, ребенка обездвижила помощница финансиста-педофила Эпштейна — Максвелл.

Британские журналисты обнаружили в опубликованных Минюстом США файлах финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за склонение несовершеннолетней к сексуальному контакту и обвинялся в торговле детьми, упоминание об участии бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в жестоких пытках над маленькой девочкой, материал из Daily Express перевел aif.ru.

Уточняется, что ребенку было 6−8 лет.

«Бывшего принца, которого недавно выселили из Королевской ложи, обвиняют в том, что он наблюдал за тем, как Гислейн Максвелл привязывала девочку к столу и пытала ее электрошокером», — говорится в материале.

Кроме того, анонимный источник подтвердил произошедшее. По его словам, вместе с Эндрю за пытками наблюдали еще несколько мужчин.

Напомним, финансист погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности.

Ранее стало известно, что Эпштейн обездвиживал своих жертв при помощи «дыхания дьявола».

