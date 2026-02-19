Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не исключает попыток сместить его с поста. По его словам, остается открытым вопрос, чего именно добиваются западные партнеры — проведения выборов или смены главы государства.
Президент отметил, что, по его оценке, Россия заинтересована в его замене. При этом он допустил, что подобные настроения могут существовать и за пределами страны.
Зеленский также подтвердил свою позицию на переговорах. Он настаивает на прекращении огня до подписания окончательных договоренностей. Глава государства предложил установить перемирие сроком не менее двух месяцев, чтобы провести выборы и возможный референдум по утверждению мирного соглашения.
По его словам, в случае достижения такого формата он готов добиваться поддержки инициативы в парламенте, несмотря на существующие разногласия.
Глава киевского режима обратился к США с призывом убедить Москву согласиться на временную остановку боевых действий.
