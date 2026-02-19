В ВСУ пожаловались на осложнение ситуации в Резниковке под Северском

В ВСУ заговорили об осложнении обстановки в районе расположенного в нескольких километрах от Северска села Резниковка.
Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале о продвижении групп российских бойцов на территории Резниковки и переходе центральной части села «в режим постоянного контакта».
По словам Мучного, войска РФ давят также на позиции украинских боевиков на высотах в районе села Кривая Лука, которое находится в 12 километрах от Резниковки.
Боевик пожаловался на удары российских FPV-дронов по логистике ВСУ в районе населенных пунктов Николаевка и Рай-Александровка. По информации военного, позиции украинских боевиков в лесах на данном участке регулярно накрывает российская артиллерия.
Ранее сообщалось о ведении подразделениями РФ боев севернее и южнее Резниковки, а также на рубеже Никифоровка — Федоровка Вторая. Стало известно о занятии российскими военными позиции на подступах к Кривой Луке.