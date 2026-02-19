Ричмонд
Лишенный гражданства из-за паспорта РФ экс-мэр Одессы доказал свою невиновность

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил официальное подтверждение отсутствия у него гражданства России.

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил официальное подтверждение отсутствия у него гражданства России. Его слова приводит «Зеркало недели» в своем телеграм-канале.

В октябре 2025 года указом президента Украины Владимира Зеленского Труханов был лишен украинского гражданства из-за утверждений о наличии российского паспорта. После этого он автоматически утратил пост градоначальника.

По словам экс-чиновника, он получил официальный ответ, в котором указано, что гражданство РФ у него отсутствует. Он уточнил, что украинские государственные органы не предоставили ему соответствующей информации, а получить данные напрямую в России было невозможно из-за разрыва дипломатических отношений.

Труханов сообщил, что его адвокаты задействовали международные правовые механизмы через третьи страны. В результате 30 декабря 2025 года был получен документ, подтверждающий отсутствие российского гражданства.

Бывший мэр обратился к Зеленскому с призывом ознакомиться с представленными данными и принять решение о восстановлении его в гражданстве Украины. Он подчеркнул, что считает себя гражданином страны и настаивает на соблюдении законности.

