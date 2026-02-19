Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: У Кремля нет трудностей с ведением своего Telegram-канала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных трудностях с ведением официального Telegram-канала Кремля на фоне замедления работы мессенджера в России. Он рассказал журналисту Life.ru из Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что никаких проблем нет.

Песков ответил на вопрос о возможных трудностях с ведением официального Telegram-канала Кремля. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.

«Кремль не испытывает трудности с ведением своего телеграм-канала. У нас ещё есть канал в MAX», — напомнил Песков.

На уточняющий вопрос, используют ли в пресс-службе прокси и VPN, представитель Кремля усмехнулся и пояснил, что интерес к президентской повестке есть как у россиян за рубежом, так и у иностранцев. Поэтому, по его словам, важно доводить информацию до всех заинтересованных.

«Кто-то где-то… Понимаете, у нас много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой. И в наших интересах эту повестку доводить до них», — объяснил пресс-секретарь.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. При этом слухи о его полной блокировке с 1 апреля в ведомстве официально не подтвердили, но и не опровергли.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше