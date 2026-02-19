Песков: У Кремля нет трудностей с ведением своего Telegram-канала

Песков ответил на вопрос о возможных трудностях с ведением официального Telegram-канала Кремля. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
«Кремль не испытывает трудности с ведением своего телеграм-канала. У нас ещё есть канал в MAX», — напомнил Песков.
На уточняющий вопрос, используют ли в пресс-службе прокси и VPN, представитель Кремля усмехнулся и пояснил, что интерес к президентской повестке есть как у россиян за рубежом, так и у иностранцев. Поэтому, по его словам, важно доводить информацию до всех заинтересованных.
«Кто-то где-то… Понимаете, у нас много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой. И в наших интересах эту повестку доводить до них», — объяснил пресс-секретарь.
Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. При этом слухи о его полной блокировке с 1 апреля в ведомстве официально не подтвердили, но и не опровергли.
