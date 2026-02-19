Ричмонд
Экс-мэр Одессы Труханов обратился к Зеленскому из-за сообщений о паспорте РФ

Лишенный гражданства экс-мэр Одессы призвал Зеленского принять справедливое решение.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, которого в октябре прошлого года указом Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, попытался доказать свою невиновность и обратился к главе киевского режима.

«Я получил официальный ответ: Гражданство РФ у Геннадия Труханова отсутствует», — приводит «Зеркало недели» слова бывшего градоначальника.

Труханов уточнил, что украинские госорганы не ответили на его запросы, а в России данные недоступны из-за разрыва дипотношений. В итоге его адвокаты использовали «международные правовые механизмы через третьи страны», чтобы выяснить правду.

«Результат у меня на руках. 30 декабря 2025 года получен официальный ответ. Это не подделки из интернета. Это юридически подтвержденный факт», — подчеркнул он.

Экс-мэр призвал Зеленского ознакомиться с представленными данными и принять справедливое решение. «Я настаиваю на законности», — добавил он.

Напомним, что Труханов заявлял, что намерен обжаловать в суде решение о лишении украинского гражданства. При этом стало известно, что в отношении Труханова и его замов предъявлены обвинения в служебной халатности из-за гибели людей при наводнении в Одессе.

