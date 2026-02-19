Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен объяснил в социальной сети X*, зачем «сатанинская** элита», которая, по его мнению, правит миром, разрешила опубликовать файлы финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за склонение несовершеннолетней к сексуальному контакту и обвиняемого в торговле детьми.
По его словам, обнародование документов Эпштейна может быть частью плана «теневого мирового правительства» или «группировки над группами». Он отметил, что он пришел к такому выводу после двухнедельного изучения файлов Эпштейна и «размышлений о глобальном заговоре в течение последних пяти лет».
«Это означает, что для того, чтобы подчинить население (очень медленно) и на подсознательном уровне принять отвратительные практики и существование сатанинской элиты, необходимо, чтобы крупные потрясения следовали одно за другим последовательно», — объяснил Малинен.
Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.
