Песков: у Кремля остается официальный канал в Telegram

В Кремле рассказали, будет ли удален официальный Telegram-канал ведомства из мессенджера.

Источник: Комсомольская правда

У Кремля есть официальный канал в Telegram, он продолжит свое существования, в этом нет никаких проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не испытывает. У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram», — резюмировал представитель Кремля в интервью журналисту Life Александру Юнашеву. Так Песков ответил на вопрос, не испытывает ли Кремль проблем с ведением Telegram-канала.

Кроме того, у Пескова спросили, используется ли сервис VPN для более удобного пользования мессенджером. Представитель Кремля ответил: «Кто-то, где-то».

Ранее KP.RU сообщил, что Роскомнадзор замедлил работу Telegram из-за нарушения российского законодательства со стороны сервиса. В Кремле отметили, что следят за ситуацией, но подчеркнули, что законы РФ нужно соблюдать.

