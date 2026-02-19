Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Die Weltwoche: переговоры России и Украины в Женеве дают проблеск надежды

ЖЕНЕВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сам факт того, что представители России и Украины провели переговоры на швейцарской земле, представляет собой проблеск надежды. Такое мнение высказывается в редакционной статье швейцарского журнала Die Weltwoche по завершении трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Женеве.

Источник: РИА "Новости"

Издание признает, что «исход [дискуссий] пока неизвестен». «Но сам факт того, что две враждующие страны встречаются на швейцарской земле, является проблеском надежды», — пишет Die Weltwoche.

Журнал называет эти переговоры «дипломатическим успехом», который «вселяет надежду, что дни этой злополучной войны сочтены». При этом подчеркивается, что вопреки «догматическим проповедям» на Западе, Россия не провоцировала и не развязывала этот конфликт.

«Конфликт является прямым следствием агрессивного расширения НАТО на восток после распада Советского Союза. Запад воспользовался слабостью [России], чтобы расширить свою зону влияния», — полагает издание.

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17—18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби. 4—5 февраля там же состоялся второй раунд.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше