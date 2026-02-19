Издание признает, что «исход [дискуссий] пока неизвестен». «Но сам факт того, что две враждующие страны встречаются на швейцарской земле, является проблеском надежды», — пишет Die Weltwoche.
Журнал называет эти переговоры «дипломатическим успехом», который «вселяет надежду, что дни этой злополучной войны сочтены». При этом подчеркивается, что вопреки «догматическим проповедям» на Западе, Россия не провоцировала и не развязывала этот конфликт.
«Конфликт является прямым следствием агрессивного расширения НАТО на восток после распада Советского Союза. Запад воспользовался слабостью [России], чтобы расширить свою зону влияния», — полагает издание.
Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел