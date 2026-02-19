В Молдове ужесточат контроль за иностранцами и трудовыми мигрантами

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Молдова установит четкие правила для 23 целей пребывания иностранцев в стране, а также введет в обращение карту резидента — единый документ, подтверждающий личность и правовой статус иностранцев. Соответствующий проект закона «О приеме, пребывании и надзоре за иностранцами», разработанный Министерством внутренних дел, был одобрен правительством.
«Таким образом, лица, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, будут своевременно выявлены, а иностранцы должны будут подтвердить наличие достаточных средств к существованию для получения права на проживание», — подчеркнула глава МВД Даниелла Мисаил-Никитин на заседании кабмина.
При этом она подчеркнула, что Молдова стремится стать более привлекательной для инвесторов и высококвалифицированных специалистов.
Так, проект вводит четкие правила для 23 целей пребывания иностранцев в стране, в том числе высококвалифицированной работы, самозанятости, учебы, научных исследований, стажировки, образовательных программ и экономической деятельности.
Законопроект предусматривает цифровизацию миграционных процессов, позволяет подавать заявления онлайн, а также вводит карту резидента, которая заменит несколько документов, упростит взаимодействие с властями.
Кроме того, закон поддерживает мобильность рабочей силы и привлечение инвестиций посредством четких процедур для работодателей и иностранных инвесторов, а также за счет постоянного правового режима для всех категорий иностранцев.
По данным кабмина, по состоянию на конец 2025 года в Молдове было зарегистрировано более 21 500 иностранцев и лиц без гражданства более чем из 130 стран. Из них более 5600 имели право на постоянное проживание, а около 16 000 пользовались правом временного пребывания.
Закон в случае принятия парламентом вступит в силу с 1 июня 2027 года.