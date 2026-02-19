В Молдове ужесточат контроль за иностранцами и трудовыми мигрантами

По данным кабмина, по состоянию на конец 2025 года в Молдове было зарегистрировано более 21 500 иностранцев и лиц без гражданства более чем из 130 стран. Из них более 5600 имели право на постоянное проживание, а около 16 000 пользовались правом временного пребывания.