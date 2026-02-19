Ричмонд
Грушко: комментарии по переговорам в Женеве будут вредить делу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комментарии относительно переговоров по Украине давать не стоит, так как они повредят делу, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сосредоточены на переговорном процессе. И здесь нечего комментировать», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, переговорный процесс, «с одной стороны, ведется в достаточно открытом ключе». «С другой стороны, всем абсолютно понятно, и, надеюсь, журналистам тоже, что никакие комментарии по существу дискуссии делаться не будут, потому что это будет вредить делу», — указал замглавы МИД РФ.

