Грушко: комментарии по переговорам в Женеве будут вредить делу

По его словам, переговорный процесс, «с одной стороны, ведется в достаточно открытом ключе». «С другой стороны, всем абсолютно понятно, и, надеюсь, журналистам тоже, что никакие комментарии по существу дискуссии делаться не будут, потому что это будет вредить делу», — указал замглавы МИД РФ.