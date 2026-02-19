Вашингтон давит на НАТО ради пересмотра зарубежных миссий

По данным издания, Вашингтон настаивает на «кардинальном обновлении» роли альянса и в последние месяцы также продвигал идею сокращения операции в Косово. Эти инициативы отражают стремление Белого дома сосредоточить деятельность НАТО на евроатлантической обороне и отказаться от глобальных программ и партнерств.
Как утверждают источники Politico, администрация Дональда Трампа добивается уменьшения так называемых действий за пределами зоны ответственности альянса, считая их выходящими за рамки базовых задач — обороны и сдерживания.
Собеседники издания на условиях анонимности заявили, что реализация такого курса может привести к быстрому сворачиванию активности НАТО в бывших зонах боевых действий.
При этом, по их словам, ряд союзников негативно воспринимает подобную инициативу. Один из дипломатов назвал отказ от зарубежных миссий «неверным подходом», подчеркнув, что партнерства остаются важным элементом системы коллективной безопасности.
