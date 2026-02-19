Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон давит на НАТО ради пересмотра зарубежных миссий

США добиваются сокращения ряда миссий НАТО, включая одну из ключевых — в Ираке.

США добиваются сокращения ряда миссий НАТО, включая одну из ключевых — в Ираке. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает газета Politico.

По данным издания, Вашингтон настаивает на «кардинальном обновлении» роли альянса и в последние месяцы также продвигал идею сокращения операции в Косово. Эти инициативы отражают стремление Белого дома сосредоточить деятельность НАТО на евроатлантической обороне и отказаться от глобальных программ и партнерств.

Как утверждают источники Politico, администрация Дональда Трампа добивается уменьшения так называемых действий за пределами зоны ответственности альянса, считая их выходящими за рамки базовых задач — обороны и сдерживания.

Собеседники издания на условиях анонимности заявили, что реализация такого курса может привести к быстрому сворачиванию активности НАТО в бывших зонах боевых действий.

При этом, по их словам, ряд союзников негативно воспринимает подобную инициативу. Один из дипломатов назвал отказ от зарубежных миссий «неверным подходом», подчеркнув, что партнерства остаются важным элементом системы коллективной безопасности.

Читайте также: В США пригрозили Ираку ограничить нефтяные доходы из-за кандидата в премьеры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше