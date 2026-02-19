Вашингтон давит на НАТО ради пересмотра зарубежных миссий

По данным издания, Вашингтон настаивает на «кардинальном обновлении» роли альянса и в последние месяцы также продвигал идею сокращения операции в Косово. Эти инициативы отражают стремление Белого дома сосредоточить деятельность НАТО на евроатлантической обороне и отказаться от глобальных программ и партнерств.