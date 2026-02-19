Посол РФ: Безвиз с Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов в четверг, 19 февраля, сообщил, что безвизовый режим между странами начнет действовать через несколько месяцев. Дипломат уточнил, что соглашение уже подписано, но требуется провести внутренние процедуры в обеих странах, что займет небольшое время.
Козлов напомнил, что межправсоглашение о взаимной отмене виз для всех видов паспортов было подписано 1 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что документ уникален для Саудовской Аравии, так как ранее страна не заключала подобных соглашений ни с одним иностранным государством, кроме ближайших соседей.
Дипломат выразил надежду, что уже к лету граждане Саудовской Аравии смогут посещать Москву без виз. По его словам, процедура предусматривает возможность находиться на территории другой страны до 90 дней в течение года, предъявив действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.
Ранее для въезда в Саудовскую Аравию россияне могли оформлять визу онлайн (e-Visa) или получать ее по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяли находиться в стране до 90 дней и действовали обычно в течение года с возможностью многократного въезда, передает ТАСС.
Переход на безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией необходим в качестве инструмента снижения формальных барьеров и улучшения общей среды взаимодействия между странами. Такое пояснение дал вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.