Посол РФ: Безвиз с Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев

Козлов напомнил, что межправсоглашение о взаимной отмене виз для всех видов паспортов было подписано 1 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что документ уникален для Саудовской Аравии, так как ранее страна не заключала подобных соглашений ни с одним иностранным государством, кроме ближайших соседей.