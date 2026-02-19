Трамп провел совещание по поводу возможных ударов по Ирану

Лидер США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно возможных ударов по Ирану. Такие данные приводит CNN.
Как отметил один из собеседников канала, в частных беседах президент высказывал аргументы как в пользу, так и против военного ответа Исламской Республике, параллельно запрашивая оценки у своих помощников и союзников США.
Сообщается, что 18 февраля в администрации президента прошло совещание высшего уровня, посвященное данному вопросу. В тот же день специальный посланник Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер проинформировали Трампа о «непрямых контактах» с иранской стороной, состоявшихся 17 февраля.
Ранее о том, что руководство США допускает возможность удара по Ирану 21 февраля, уже сообщалось в эфире телеканала CBS.