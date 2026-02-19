Ричмонд
Трамп провел совещание по поводу возможных ударов по Ирану

Дональд Трамп не принял окончательного решения относительно удара по Ирану, сообщает CNN.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно возможных ударов по Ирану. Такие данные приводит CNN.

Как отметил один из собеседников канала, в частных беседах президент высказывал аргументы как в пользу, так и против военного ответа Исламской Республике, параллельно запрашивая оценки у своих помощников и союзников США.

Сообщается, что 18 февраля в администрации президента прошло совещание высшего уровня, посвященное данному вопросу. В тот же день специальный посланник Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер проинформировали Трампа о «непрямых контактах» с иранской стороной, состоявшихся 17 февраля.

Ранее о том, что руководство США допускает возможность удара по Ирану 21 февраля, уже сообщалось в эфире телеканала CBS.

