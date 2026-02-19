Ричмонд
Дроны разнесли укрытия с боевиками ВСУ под Константиновкой

Уничтожение построек с засевшими в них украинскими боевиками под Константиновкой сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры нанесения ударов по укрытиям и позициям ВСУ на константиновском направлении.

По информации военных Telegram-каналов, под удар попали боевики ВСУ на территории Константиновки и ее окрестностях.

Судя по опубликованному видео, ударные беспилотники поразили ряд построек в частном секторе, в которых пытались укрыться военнослужащие противника. Дроны атаковали также транспорт ВСУ и позиции украинских боевиков в лесополосах.

Данных о потерях противника в результате атак беспилотников нет.

Ранее сообщалось о прорыве российских подразделений в Константиновку с юго-запада и развитии ими наступления в направлении центра города. Появилась информация о приближении боев к бульвару Космонавтов, вокруг которого расположен крупнейший высотный массив города. Также стало известно о продвижении российских бойцов в микрорайоне. Берестовой на южных окраинах Константиновки.

Были опубликованы кадры уничтожения дронами и артиллерией мест скопления украинских боевиков под Константиновкой.