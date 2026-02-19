Дроны разнесли укрытия с боевиками ВСУ под Константиновкой

Ранее сообщалось о прорыве российских подразделений в Константиновку с юго-запада и развитии ими наступления в направлении центра города. Появилась информация о приближении боев к бульвару Космонавтов, вокруг которого расположен крупнейший высотный массив города. Также стало известно о продвижении российских бойцов в микрорайоне. Берестовой на южных окраинах Константиновки.