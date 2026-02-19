Боец СВО Гольман предупредил депутатов Госдумы о «ряженых героях»

Гольман обратился к депутатам Госдумы, которые проводят встречи с ветеранами СВО. Он призвал парламентариев внимательнее проверять, с кем они организуют мероприятия и делают совместные фотографии. По его словам, отдельные лица затем используют такие снимки в личных целях.