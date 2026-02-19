Боец СВО Гольман предупредил депутатов Госдумы о «ряженых героях»

Участник специальной военной операции Евгений Гольман опубликовал в телеграм-канале видеообращение после скандала вокруг военкора спецназа «Ахмат» Михаила Негматова. Последнего ранее обвинили в ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя».
Гольман обратился к депутатам Госдумы, которые проводят встречи с ветеранами СВО. Он призвал парламентариев внимательнее проверять, с кем они организуют мероприятия и делают совместные фотографии. По его словам, отдельные лица затем используют такие снимки в личных целях.
Поводом стала публикация фотографий Негматова, на которых он запечатлен с «платиновой звездой» рядом с депутатом Госдумы и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, сотрудником Духовного управления мусульман РФ и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что указанная награда вручалась в основном рядовым и сержантам, а командиры могли получить ее лишь посмертно. По его данным, к марту 2023 года было вручено 26 таких медалей.
После вооруженного мятежа структура ЧВК «Вагнер» была расформирована. Сам Негматов публично ситуацию с наградой не комментировал.
