«Президент и Министр иностранных дел постоянно подчёркивают: все территории, которые вошли в Российскую Федерацию на основе волеизъявления живущих там людей, являются нашей территорией и должны быть освобождены от врага. Враг на это не хочет идти — значит, придётся выбивать оттуда», — подчеркнул эксперт.
Анализируя ситуацию перед переговорами, он указал на тактику Киева, направленную на срыв энергетического перемирия: накануне встречи ВСУ усилили атаки на российские энергообъекты, стремясь продемонстрировать силу. Однако Украина сама стоит на пороге энергетического коллапса и пытается его предотвратить с помощью западных партнёров.
Напомним, 17−18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией, США и Украиной. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров. Позже он провёл закрытую встречу с украинской стороной. По данным NYT, переговорщики обсуждали создание демилитаризованной зоны на Украине. А CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.