Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл позицию России по территориальным уступкам на переговорах с Украиной

Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» опроверг предположения, мол Москва может пойти на уступки по Запорожской и Херсонской областям. Он выразил сомнение, что Россия согласится на раздел этих территорий по линии боевого соприкосновения, как якобы обсуждалось в ходе переговоров с Украиной.

Источник: Life.ru

«Президент и Министр иностранных дел постоянно подчёркивают: все территории, которые вошли в Российскую Федерацию на основе волеизъявления живущих там людей, являются нашей территорией и должны быть освобождены от врага. Враг на это не хочет идти — значит, придётся выбивать оттуда», — подчеркнул эксперт.

Анализируя ситуацию перед переговорами, он указал на тактику Киева, направленную на срыв энергетического перемирия: накануне встречи ВСУ усилили атаки на российские энергообъекты, стремясь продемонстрировать силу. Однако Украина сама стоит на пороге энергетического коллапса и пытается его предотвратить с помощью западных партнёров.

Напомним, 17−18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией, США и Украиной. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров. Позже он провёл закрытую встречу с украинской стороной. По данным NYT, переговорщики обсуждали создание демилитаризованной зоны на Украине. А CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше