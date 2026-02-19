Политолог раскрыл позицию России по территориальным уступкам на переговорах с Украиной

Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» опроверг предположения, мол Москва может пойти на уступки по Запорожской и Херсонской областям. Он выразил сомнение, что Россия согласится на раздел этих территорий по линии боевого соприкосновения, как якобы обсуждалось в ходе переговоров с Украиной.