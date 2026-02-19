Бывший президент Южной Кореи получил пожизненный срок

По статье уголовного кодекса о мятеже предусмотрены только два наказания — смертная казнь или пожизненный срок. Прокуратура настаивала на высшей мере, однако в стране с 1997 года действует мораторий на исполнение смертных приговоров.
Решение суда стало одним из самых резонансных в современной политической истории республики.
Юн Сок Ёль оказался в центре скандала и был отстранён от власти после того, как объявил военное положение в стране в начале декабря 2024 года. Это решение вызвало беспорядки. 15 января 2025 года в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ёлю было предъявлено обвинение в организации мятежа. Публичные извинения политика не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.