Бывший президент Южной Кореи получил пожизненный срок

Юн Сок Ёль оказался в центре скандала и был отстранён от власти после того, как объявил военное положение в стране в начале декабря 2024 года. Это решение вызвало беспорядки. 15 января 2025 года в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ёлю было предъявлено обвинение в организации мятежа. Публичные извинения политика не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний.