Такер Карлсон заявил о задержании и допросе в аэропорту при вылете из Израиля

Журналист Такер Карлсон заявил, что его и его команду задержали и допросили в аэропорту Израиля. В страну он прибыл для записи интервью с послом США в Израиле Майком Хакаби, которого критиковал за необеспечение должной защиты христиан. В посольстве США информацию о задержании опровергли. Хакаби заявил, что Карлсону задавали стандартные вопросы, как и всем другим посетителем Израиля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».