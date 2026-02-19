В Пермском крае приняли региональный закон о такси

Законодательное собрание Пермского края во втором чтении приняло поправки в региональный закон о такси. Краевое законодательство дополнят федеральными нормами. Они затронут требования локализации автомобилей.
В региональном реестре такси с 1 марта 2026 года станет возможна регистрация только автомобилей отечественного производства. В их число войдут транспортные средства, набравшие необходимое количество баллов по локализации либо произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов.
«Новые правила не имеют обратной силы. Это значит, что все такси, которые на момент вступления в силу новых правил будут состоять в реестре, смогут продолжить работу. Законопроект оставит в силе уже действующие требования к внешнему виду и оснащению такси», — сообщили в краевом парламенте.
При подготовке проекта закона депутаты одобрили поправку, которая дает право самозанятым водителям такси продолжить работу на иномарках. Доля таких автомобилей может составлять 25% от общего числа машин в региональном реестре такси. Квота предусматривается только для самозанятых, владеющих иномаркой не менее полугода.
Количество нелокализованных такси в Прикамье начнут определять ежегодно исходя из общего числа автомобилей в реестре. Порядок включения иномарок в квоту установит краевой Минтранс.
В регионе требованиям о локализации соответствуют 22 модели отечественных автомобилей шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Этот список планируют дополнить марками автомобилей Haval, BAIC и Kaiyi с производство в Калининградской и Тульской областях.