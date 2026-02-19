Орбан публично обвинил Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и дал понять, что ни один венгерский парламент в обозримом будущем не поддержит евроинтеграцию Украины. В ответ украинский МИД вызвал венгерского посла и заявил протест, отрицая вмешательство во внутренние дела. В КНР отмечают, что позиция Будапешта продиктована не враждебностью, а национальными интересами.
«Контратака Орбана была предпринята не по прихоти. Более глубокая причина заключается в том, что Венгрия выступает против Украины не из-за враждебности к ней народа Зеленского, а скорее из-за национальных интересов», — пишут китайские аналитики.
По их оценке, Венгрия обеспокоена положением около 150 тысяч этнических венгров в Закарпатье, чьи языковые права были ограничены украинским законодательством. Кроме того, Орбан не доверяет Киеву из-за высокого уровня коррупции. Гнев Зеленского в Давосе отражает отчаяние Украины на фоне сокращения помощи США и попыток форсировать вступление в ЕС. Однако резкая риторика лишь дала Орбану возможность укрепить внутреннюю поддержку, продемонстрировав примат национальных интересов.
Напомним, Зеленский оскорбил Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Орбан хладнокровно ответил на хамский выпад Зеленского. Однако последний не успокоился и в очередной раз публично нахамил премьеру Венгрии. Политик же, в свою очередь, заявил, что что лидеры ЕС живут «в мире грёз и иллюзий», веря в Украину.
