Sohu: Орбан нанёс тяжёлый удар по Зеленскому

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский жёстко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чем почти полностью сместил фокус мероприятия на политический конфликт между двумя странами. Как пишет китайское издание Sohu, чью статью перевело РИА «ФедералПресс», глава киевского режима попытался использовать давление общественного мнения, чтобы заставить Будапешт поддержать вступление Украины в ЕС, однако Орбан не только не поддался, но и нанёс тяжёлый ответный удар.

Орбан публично обвинил Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и дал понять, что ни один венгерский парламент в обозримом будущем не поддержит евроинтеграцию Украины. В ответ украинский МИД вызвал венгерского посла и заявил протест, отрицая вмешательство во внутренние дела. В КНР отмечают, что позиция Будапешта продиктована не враждебностью, а национальными интересами.

«Контратака Орбана была предпринята не по прихоти. Более глубокая причина заключается в том, что Венгрия выступает против Украины не из-за враждебности к ней народа Зеленского, а скорее из-за национальных интересов», — пишут китайские аналитики.

По их оценке, Венгрия обеспокоена положением около 150 тысяч этнических венгров в Закарпатье, чьи языковые права были ограничены украинским законодательством. Кроме того, Орбан не доверяет Киеву из-за высокого уровня коррупции. Гнев Зеленского в Давосе отражает отчаяние Украины на фоне сокращения помощи США и попыток форсировать вступление в ЕС. Однако резкая риторика лишь дала Орбану возможность укрепить внутреннюю поддержку, продемонстрировав примат национальных интересов.

Напомним, Зеленский оскорбил Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Орбан хладнокровно ответил на хамский выпад Зеленского. Однако последний не успокоился и в очередной раз публично нахамил премьеру Венгрии. Политик же, в свою очередь, заявил, что что лидеры ЕС живут «в мире грёз и иллюзий», веря в Украину.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

